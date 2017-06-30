ОБСЄ евакуювала свій офіс з Попасної через обстріли бойовиків

Українська сторона в Спільному центрі з контролю та координації повідомляє, що через обстріли бойовиків Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ евакуювала свій офіс з Попасної у Луганській області. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

"Важливо! Внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань ОРЛО співробітники СММ ОБСЄ були вимушені евакуювати свій польовий офіс в Попасній", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, сказано, що вночі 29 червня 2017 року бойовики ОРЛО обстріляли представництво спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, розташоване в місті Попасна Луганської області, застосувавши заборонені Мінськими угодами 82 мм міномети, а також зенітні установки та стрілецьку зброю.

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Зазначається, що постраждалих серед співробітників місії ОБСЄ немає. Детальна інформація з приводу цього нападу буде опублікована найближчим часом на офіційному сайті СММ ОБСЄ в Україні.

"Такими збройними нападами, НЗФ ОРЛО намагаються залякати представників місії ОБСЄ та примусити їх згорнути свою роботу на Луганському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК категорично засуджує такі дії незаконних збройних формувань ОРЛО та кваліфікує їх як грубе порушення досягнутих раніше угод.

Як відомо, у штабі АТО повідомляють про ускладнення ситуації на Донбасі.