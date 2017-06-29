У штабі АТО повідомляють про ускладнення ситуації на Донбасі

Оперативна обстановка в районі проведення антитерористичної операції ускладнюється, але втрат серед бійців сил АТО сьогодні немає.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО, розміщеному на сторінці у Facebook.

У штабі зазначили, що ускладнення обстановки пов'язане з тим, що російсько-терористичні бандформування не лише продовжують порушувати досягнуті домовленості щодо перемир'я, але й все частіше застосовують заборонене Мінськими угодами важке озброєння.

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Згідно з інформацією, з початку доби бойовики 11 разів обстрілювали позиції Збройних сил України. Найнапруженіша ситуація на Донецькому напрямку. Натомість, на Луганщині після інтенсивних ворожих обстрілів, що відбулись напередодні, встановилось відносне затишшя.

На лінії зіткнення на Приморському напрямку всі ворожі обстріли відбулися ще до світанку. "Зокрема, з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї окупанти відкривали вогонь по наших опорних пунктах поблизу Талаківки та Гнутового. Неподалік Павлополя противник застосовував великокаліберні кулемети. А укріплення в районі Водяного потрапили під ворожий обстріл з озброєння БМП", - констатували у штабі АТО.

Водночас на частині фронту на Донецькому напрямку проросійські бандформування зосередили свою вогневу активність у південному передмісті Авдіївки та дещо південно-східніше - у районі селища Кам'янка.

Так, бойовики декілька разів відкривали по позиціях українських захисників щільний вогонь з мінометів різних калібрів, танків, а також різноманітного піхотного озброєння. Ворожі обстріли з цих засобів вогневого ураження фактично не припинялися впродовж усього дня.

"Попри ворожі обстріли, втрат серед бійців сил АТО сьогодні не було", - зазначили у штабі АТО.

Як повідомляв УНІАН, у зоні АТО загинула 23-річна жінка-воїн з Одеської області.