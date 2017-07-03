В Авдіївці повністю відновили водопостачання

Водопостачання Авдіївки після чергової зупинки Донецької фільтрувальної станції через обстріли повністю відновлене. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Донецьку фільтрувальну станцію підключили до електрики й успішно запустили. На даний час вона працює у штатному режимі. Водопостачання Авдіївки повністю відновлене. Поповнили запас води й у запасних резервуарах", - написав Жебрівський.

За його словами, бригаді у складі 5 ремонтників знадобилося 6 годин, щоб відновити пошкоджені під час обстрілу електроопори та лінії електропередач, які живлять ДФС.

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"2 липня зранку отримали гарантії безпеки - до вечора вже впоралися. Те ж саме і з запуском: щойно сьогодні отримали підтвердження режиму тиші - підключили електрику, провели пуско-наладочні роботи й запустили станцію. Вкотре наголошую: безпека людей - понад усе. До речі: сапери, які оглядали територію у районі проведення робіт, знайшли 28 вибухонебезпечних предметів - в основному, ВОГи (осколковий боєприпас для гранатометів) та міни", - зазначив Жебрівський.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції.