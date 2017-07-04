Священників офіційно запросили вступати до Нацгвардії
Перші збори капеланів пройшли на Львівщині.
Священиків офіційно запросили стати на службу до лав Національної гвардії України. Уже 40 священнослужителів підписали трудовий договір на три роки, пише ТСН.
У Золочівському замку на Львівщині уже відбулися і перші збори отців.
Зазначається, що капелани в зону АТО їздитимуть своїм полком. Також зазначається, що для капеланів буде у особлива форма, дизайн ряси запропонував священник Іван Михайлишин.
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Видання повідомляє, що під час богослужінь на фронті капелани одягатимуть оливкову рясу, більшість часу носитимуть форму Нацгвардії з погонами та шевронами. Капелани на Донбасі житимуть разом з бійцями у бліндажах та як військовослужбовці отримуватимуть зарплатню.