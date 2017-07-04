Священників офіційно запросили вступати до Нацгвардії

Священиків офіційно запросили стати на службу до лав Національної гвардії України. Уже 40 священнослужителів підписали трудовий договір на три роки, пише ТСН.

У Золочівському замку на Львівщині уже відбулися і перші збори отців.

Зазначається, що капелани в зону АТО їздитимуть своїм полком. Також зазначається, що для капеланів буде у особлива форма, дизайн ряси запропонував священник Іван Михайлишин.

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Видання повідомляє, що під час богослужінь на фронті капелани одягатимуть оливкову рясу, більшість часу носитимуть форму Нацгвардії з погонами та шевронами. Капелани на Донбасі житимуть разом з бійцями у бліндажах та як військовослужбовці отримуватимуть зарплатню.