Ситуація в зоні АТО стабілізується: 15 ворожих обстрілів за добу, серед українських військових втрат немає

Російсько-терористичні бандформування продовжують порушувати домовленості щодо незастосування зброї, втім, ситуація у районі проведення АТО, порівняно з попередньою добою, поліпшилася та поступово стабілізується. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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"Минулої доби окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників, при цьому артилерії чи іншого забороненого Мінськими угодами озброєння бандити не застосовували", - сказано у повідомленні.

На приморському напрямку противник вчора відкривав вогонь по наших оборонних укріпленнях сім разів. Зокрема, ввечері незаконні збройні формування били по позиціях українських армійців в районі Павлополя, Лебединського, Гнутового та Широкиного зі стрілецької зброї. Поблизу Водяного - з великокаліберного кулемету. Окрім того, ще зранку та вдень ворог застосовував проти оборонців Гнутового та Лебединського автоматичні станкові гранатомети.

"Донецький напрямок. Нагадаємо, що вчора проросійські бандформування ще до світанку відкривали вогонь по позиціях сил АТО в районі Авдіївки, Опитного та Зайцевого з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів, подекуди - з озброєння БМП. Фактично на цих же ділянках лінії бойового зіткнення ворожі збройні провокації відбулись вже після заходу сонця", - додали у штабі та пояснили, що спершу окупанти відкривали вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по українських воїнах, котрі обороняють Авдіївку.

Згодом, застосувавши БМП та стрілецьку зброю, найманці обстріляли один з наших опорних пунктів поблизу Зайцевого. Всього, на цьому напрямку впродовж минулої доби противник порушував режим припинення вогню 6 разів.

На луганському напрямку вчора було найспокійніше.

"Тут підрозділи російсько-терористичних військ порушували "тишу" лише двічі. Зокрема, ще вдень під ворожим вогнем з гранатометів та БМП опинились наші укріплення поблизу н.п. Кряківка. А пізно ввечері бойовики зі стрілецької зброї різних калібрів та підствольних гранатометів обстріляли один з українських підрозділів, що тримає оборону неподалік Станиці Луганської", - повідомили у прес-центрі.

У штабі підкреслили, що жоден український воїн внаслідок ворожих обстрілів минулої доби не постраждав.