Матері полоненого російського військового Агєєва телефонували із ФСБ перед її поїздкою до України - ЗМІ

Мати полоненого на Донбасі російського військового Віктора Агєєва Світлана у п'ятницю, 21 липня, в'їхала на територію України. Вона вчора зустрілася із сином у Старобільську.

Але незадовго до вильоту в Москву Агєєвій телефонували із ФСБ і дали зрозуміти, що служба знає про її плани. Більш того таку її самодіяльність не вітає, передає "Новая газета".

Читайте такожПолонений російський військовий Агєєв вкотре заперечив участь Росії у війні на Донбасі

"Навіщо вам такі пригоди? Ви ж знаєте, що відбувається там, куди ви збираєтеся", - казав їй чоловік, який представився співробітником місцевого УФСБ.

Говорив таким несміливим приємним голосом. Не по собі мені якось стало. Ніби мене роздягли й все бачать", - згадує Агеєва.

Як повідомляв УНІАН, російського контрактника Агєєва 1995 року українські військові затримали у складі ДРГ бойовиків, яка була знешкоджена 24 червня під Жолобком в Луганській області.

28 червня в Міноборони РФ заявили, що захоплений у полон в Луганській області росіянин Агєєв минулого року "звільнився в запас".

Мати Агеєва, його друзі і колишні товариші зі служби підтвердили журналістам, що після строкової служби той залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року.