Матері полоненого російського військового Агєєва телефонували із ФСБ перед її поїздкою до України - ЗМІ
Полонений російський військовий Агєєв зустрівся в СІЗО з матір'ю.
Мати полоненого на Донбасі російського військового Віктора Агєєва Світлана у п'ятницю, 21 липня, в'їхала на територію України. Вона вчора зустрілася із сином у Старобільську.
Але незадовго до вильоту в Москву Агєєвій телефонували із ФСБ і дали зрозуміти, що служба знає про її плани. Більш того таку її самодіяльність не вітає, передає "Новая газета".
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"Навіщо вам такі пригоди? Ви ж знаєте, що відбувається там, куди ви збираєтеся", - казав їй чоловік, який представився співробітником місцевого УФСБ.
Говорив таким несміливим приємним голосом. Не по собі мені якось стало. Ніби мене роздягли й все бачать", - згадує Агеєва.
Як повідомляв УНІАН, російського контрактника Агєєва 1995 року українські військові затримали у складі ДРГ бойовиків, яка була знешкоджена 24 червня під Жолобком в Луганській області.
28 червня в Міноборони РФ заявили, що захоплений у полон в Луганській області росіянин Агєєв минулого року "звільнився в запас".
Мати Агеєва, його друзі і колишні товариші зі служби підтвердили журналістам, що після строкової служби той залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року.