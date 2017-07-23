Бойовики зранку вдарили по Зайцевому: пошкоджено будинки

Бойовики обстріляли населений пункт Зайцеве Донецької області, пошкоджено два будинки.

Як повідомляється на сайті ГУ НП в Донецькій області, терористи відкрили вогонь по населеному пункту сьогодні близько 9.00.

На вул. Лескова снаряд влучив у нежилий будинок, на вул. Вернадського – у дах літньої кухні.

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За попередньою інформацією, потерпілих внаслідок обстрілу немає.

На місце обстрілу для документування його наслідків та допомоги людям направлена слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції.

Факт обстрілу населеного пункту буде внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.