Внаслідок обстрілу бойовиками Зайцевого повністю згоріли три будинки – штаб
20:07, 23 липня 2017Війна
392 0
Близько 11 години злочинці відкрили вогонь зі стрілецької зброї по оселях мирних жителів селища Зайцеве.
REUTERS
Внаслідок обстрілу бойовиками селища Зайцеве Донецької області повністю згоріли три будинки.
Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.
«Близько 11 години злочинці відкрили вогонь зі стрілецької зброї по оселях мирних жителів селища Зайцеве. Внаслідок обстрілу повністю згоріли три будинки», - йдеться у повідомленні.
Читайте такожДоба в зоні АТО для українських військових минула без втрат
Як повідомляв УНІАН, за даними поліції, внаслідок обстрілу Зайцевого снарядами пошкоджено два будинки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter