Внаслідок обстрілу бойовиками Зайцевого повністю згоріли три будинки – штаб

Внаслідок обстрілу бойовиками селища Зайцеве Донецької області повністю згоріли три будинки.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

«Близько 11 години злочинці відкрили вогонь зі стрілецької зброї по оселях мирних жителів селища Зайцеве. Внаслідок обстрілу повністю згоріли три будинки», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, за даними поліції, внаслідок обстрілу Зайцевого снарядами пошкоджено два будинки.