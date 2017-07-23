"Висока людська ціна цього конфлікту": Волкер відзначив страждання жителів Донбасу

Спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер наголошує, що війну на Донбасі треба завершити якомога скоріше.

Про це він сказав журналістам на брифінгу у Краматорську.

Зокрема, після відвідування східної України та спілкування з місцевим населенням, Волкер вирішив зробити декілька зауважень.

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"Перше - це не заморожений конфлікт, це гаряча війна. І це безпосередня криза, за урегулювання якої ми повинні взятися якомога скоріше", - наголосив Волкер.

"Друге - це дійсно надзвичайне страждання людей, якщо ви подумаєте про людей, яких було вбито, які зазнали поранень, про напади на школи, лікарні... про промисловість та економіку, які постраждали - це дійсно висока ступінь страждання, висока людська ціна цього конфлікту. І це інша причина, чому невідкладно це треба врегулювати", - заявив спецпредставник США.