ЗСУ змусили групу бойовиків відступити біля Трьохізбенки (відео)

Наприкінці минулої доби ситуація в зоні АТО загострилась. Денне затишшя після 18 години, змінилось активізацією терористів на усіх напрямках. Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

На Луганському напрямку ворог відкривав вогонь по позиціях ЗСУ зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів поблизу Донця, Малинового, Катеринівки, Новозванівки, Станиці Луганської. А близько 21 години група бойовиків у ході розвідки намагалась наблизитись до позицій сил АТО неподалік селища Трьохізбенка. Українські військові вчасно виявили противника й вогнем зі стрілецької зброї змусили відступити.

Читайте такожСпостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 200 вибухів на Донбасі за вихідні

На Маріупольському напрямку бандформування били по укріпленнях сил АТО з гранатометів у районі селищ Лебединське, Красногорівка, Новотроїцьке, Широкине. Двоє наших військових отримали поранення внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї позицій сил АТО неподалік Богданівки. А майже о 23 годині злочинці застосовували міномети калібру 120 та 82 міліметри по Красногорівці.

На Донецькому напрямку під мінометним та гранатометним вогнем двічі опинились українські опорні пункти поблизу Адіївки та на шахті Бутівка. Крім того, о 21 годині бойовики з гранатомета били по силах АТО у районі Світлодарська. Унаслідок цього обстрілу наш військовий отримав поранення.

Варто додати, що ввечері та вночі практично після кожного обстрілу ворога наші військові відкривали вогонь у відповідь. За оперативними даними, у противника є втрати як у живій сили, так і в техніці та озброєнні.

"Загалом упродовж минулої доби незаконні збройні формування 27 разів порушили перемир’я. Троє українських військових отримали поранення. У відповідь на провокації ворога сили АТО відкривали вогонь переважно зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів і гранатометів", - йдеться у повідомленні штабу АТО.

Нагадаємо, українська сторона Спільного центру з контролю і координації 24 липня заявила, що отримала дані про підготовку до використання бойовиками "ДНР" нового виду забороненої зброї.