Намагалися атакувати українських військових: в ІС розкрили втрати бойовиків на Донбасі за останній тиждень

У період з 17 по 24 липня підтверджені втрати російських окупаційних військ на Донеччині склали 28 осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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"1 АК ДНР" - "100 омсбр" (Донецьк) - 8 осіб, "9 ошмсп мп" (Новоазовськ) - 6 осіб; "2 АК ЛНР" - "4 омсбр" (Алчевськ) - 6 осіб, "7 омсбр" (Брянка) - 8 осіб", - йдеться у повідомленні.

При цьому підтверджених даних про втрати в інших підрозділах наразі немає. Повідомляється, що основна маса зазначених знищених бойовиків – наслідок їхніх дій у складі тактичних груп при спробах атакувати позиції ЗСУ.

Як повідомляло Міноборони, за попередньою інформацією, під час бою під Красногорівкою шестеро бойовиків були знищені, ще вісім отримали поранення.