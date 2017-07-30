Підвал і психологічні тортури: звільнений суддя Руденко розповів про своє перебування в полоні у бойовиків

Сьогодні служба безпеки України заявила про звільнення з полону бойовиків "ЛНР" українського судді Віталія Руденка. Про його долю більше дев'яти місяців фактично нічого не було відомо. Він потрапив у полон, коли на окупованій території у нього помер батько. Руденко захопили бойовики так званої "ЛНР". Тримали в підвалі, піддавали психологічним тортурам, щоб примусити співпрацювати з владою самопроголошеної. Про це в інтерв'ю "ТСН" відразу ж після звільнення розповів сам Віталій Руденко.

Український суддя потрапив у полон у жовтні 2016-го. На окуповану територію він поїхав, щоб поховати батька. Бойовики затримали його на блок-пості. Наділи наручники, мішок на голову, далі - одиночна камера в підвалі колишнього Луганського СБУ.

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"Є тільки загальний коридор, через який заводять і виводять арештантів. Воно чути, коли людина заходить сам по собі, а чути, коли людину не те що затягають, але з великим трудом він пересувається. Коли людина стогне", - згадує чоловік.

Перші два тижні до нього ніхто не заходив, з їжі - кухоль води і два кусні хліба. Потім почалися допити. Суддя з подивом дізнався, що бойовики мають вільний доступ до всієї бази українського Єдиного реєстру досудових розслідувань, де вся інформація про кримінальні провадження, слідчих та суддів. Одна зі справ, яку колись вів Руденко, а саме вирок сепаратисту, директору "Луганськводоканалу", стало приводом звинуватити його в держзраді так званої "республіці". Покарання - 20 років за ґратами.

"Держзрада у вигляді надання правової та іншої допомоги іноземній державі. Коли я запитав у слідчого, якфй же іноземній державі я надавав допомогу, якщо я є громадянином цієї держави і виконую обов'язки цієї держави", - каже Руденко.

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Він знав, що був у Мінських списках на обмін. Однак бойовики вирішили не віддавати, а використовувати суддю для пропаганди. Йому запропонували зізнатися сепаратистським ЗМІ, що він відрікається від України і залишається в так званій "ЛНР". Що буде у разі відмови, знав не з чуток.

"Одягають мішок на голову, наручники, б'ють, поливають водою. Потім б'ють електрострумом - це називається "апарат Аліса" - коли підключають до мочок вух, кінчиків пальців і йде команда "Аліса" і включається апарат електроструму", - говорить Віталій Руденко.

Відректися від проукраїнських поглядів його змушували та погрозами в бік дружини і дітей, хоч ті і знаходилися на підконтрольній території Україні. На відео, яким так ласували сепаратистські ЗМІ, видно, що Руденко дуже нервує, однак змушений говорити те, що йому написали - визнаватися у симпатіях бойовикам.

"Я українець до мозку кісток. Я був, є і залишаюся громадянином України, я патріот своєї країни. Я не продавав, не продаю і ніколи не продамся. Те, що я був змушений піти на угоду зі слідством, це вже був крок відчаю", - говорить визволений з полону.

Через те, що пішов на поступки бойовикам, його відпустили з підвалу. Зобов'язали жити на території так званої "республіки", але СБУ та волонтери з організації "Патріот України" допомогли Руденко втекти додому.

"Відчуття словами не передаються, коли ти цього чекав 9 місяців, перебуваючи в підвалі, і твоя нога ступає на рідну землю", - зазначає Віталій Руденко.

Вже завтра звільнений суддя побачить свою сім'ю. Повернутися Руденко планує і до роботи.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про повернення з полону бойовиків "ЛНР" одного з українських заручників, який утримувався на окупованій території близько дев'яти місяців. За даними спецслужби, протягом дев'яти місяців він незаконно утримувався і піддавався тортурам "МГБ ЛНР", сподіваючись повернутися в Україну.