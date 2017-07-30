Український суддя Віталій Руденко звільнений з полону бойовиків - СБУ

Служба безпеки України заявляє про повернення з полону бойовиків "ЛНР" одного з українських заручників, який утримувався на окупованій території близько дев'яти місяців. За даними спецслужби, протягом дев'яти місяців він незаконно утримувався і піддавався тортурам "МГБ ЛНР", сподіваючись повернутися в Україну. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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"29 липня 2017 року, за сприяння волонтерської групи "Патріот" і Служби безпеки України, на контрольовану українською владою територію повернувся один із заручників так званої ЛНР - суддя Апеляційного суду Луганської області Віталій Руденко", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, бойовики два тижні утримували у себе і знущалися над українським блогером-інвалідом Людмилою Сурженко, після чого відпустили її. Сурженко була затримана 13 липня в Луганську.