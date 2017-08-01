У трьох прифронтових селах на Донбасі з’явилась електроенергія – штаб АТО

В трьох прифронтових населених пунктах – Піски-2, Жованка, Бахмутка – з’явилась електроенергія.

Про це йдеться в зведенні прес-центру штабу АТО станом на 19.00 1 серпня 2017 року, розміщеному на сторінці у Facebook.

«Відсьогодні, у трьох прифронтових селах Піски-2, Жованка, Бахмутка з’явилась електроенергія», - йдеться в повідомленні.

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У штабі зазначили, що прокладання ліній електропередач тривало декілька місяців і дуже ускладнювалося обстрілами з боку бойовиків, які, попри гучні заяви, відверто не бажали покращити життя мирних жителів.