РосЗМІ та бойовики готують інформаційну операцію про "переслідування" російськомовних в Україні - ІС
Операція буде проведена синхронно з російськими ЗМІ і буде координуватися адміністрацією президента РФ.
Російські куратори в «міністерстві інформації ДНР» поставили завдання для керівництва підконтрольних бойовикам ЗМІ з підготовки нової масштабної інформаційної кампанії про «переслідування російськомовного населення в Україні». Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат, керівник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.
Зазначається, що операція буде проведена синхронно з російськими ЗМІ і координуватися адміністрацією президента РФ.
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Одночасно поставлено завдання з пошуку контактів з українськими журналістами-фрілансерами з метою отримання від них даних подібного характеру («утиски російської мови», «агресивні дії представників націоналістичних структур і добровольчих батальйонів», і т. д.).
Як повідомляв УНІАН, Держдума дозволила отримувати російський паспорт без довідки про відмову від громадянства України.