Держдума дозволила отримувати російський паспорт без довідки про відмову від громадянства України

Держдума РФ ухвалила закон, що дозволяє отримувати російський паспорт без довідки про відмову від громадянства України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, відповідні поправки прийняті до законів про громадянство і про правове становище іноземних громадян у РФ. Зокрема, обговорюється заявний порядок без надання підтвердження від української сторони при відмові від громадянства України для отримання посвідки на проживання і паспорта в РФ.

«Відмова від наявного громадянства України здійснюється шляхом направлення заяви про відмову від громадянства в повноважний орган цієї держави. Документом, що підтверджує відмову громадянина України від громадянства, яке він має, є нотаріально засвідчена копія заяви», - йдеться в законі.

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Як заявив голова комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства Павло Крашенінніков, «отримати довідку про відмову від громадянства з України зараз неможливо», що є «відомим фактом».

За його словами, громадяни України, які бажають отримати громадянство РФ, підписують заяву про відмову від українського громадянства, цей документ оформляється нотаріально, одна копія залишається в міграційній службі РФ, друга прямує до України. Він зазначив, що така заява замінюватиме довідку, яку раніше потрібно було отримувати в уповноважених органах України.

Як повідомляв УНІАН, офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що загальна кількість громадян України, які перебувають на території Росії на 16 березня 2017 року, становить 2 млн 300 тис. 320 осіб.

За її словами, з них більше мільйона - біженці з Донбасу.