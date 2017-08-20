В штабі АТО заперечують інформацію про просування ЗСУ на Донбасі

В штабі АТО заперечують інформацію про нібито просування на Донбасі підрозділів Збройних Сил України.

Про це йдеться в повідомленні прес-центр штабу АТО у Facebook.

«У соціальних мережах продовжує поширюватися неправдива інформація стосовно того, що підрозділи Збройних Сил України просуваються вперед і займають нові позиції по лінії фронту. Так, нещодавно з’явилася інформація, що військові підрозділи окремої механізованої бригади пройшли вперед на два кілометри і закріпилося в районі Світлодарської дуги», – заявили в прес-центрі.

«Інформація стосовно просування підрозділів Збройних Сил України вперед і зайняття нових позицій по лінії фронту, що поширюється у соціальних мережах, не відповідає дійсності», - підкреслили у штабі.

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«Прес-центр Штабу АТО повідомляє, що всі підрозділи Збройних Сил України, які беруть участь у проведенні АТО, займають райони, визначені Мінськими угодами. Лінію розмежування ніхто не перетинає», - зазначається у повідомленні.

Відзначимо, прес-центр штабу АТО не уточнює про яке джерело інформації йде мова. Однак відомо, що останнім часом про просування ЗСУ в районі Світлодарської дуги повідомляв волонтер Юрій Мисягін. Сьогодні він доповнив інфомрацію від 2 серпня про просування ЗСУ, зазначивши, що сили АТО тоді просунулися на 2 км.