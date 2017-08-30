Російськомовне населення України страждає тільки на територіях під контролем сил РФ - Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер вважає, що російськомовне населення України страждає тільки на територіях, які контролюють російські сили. Про це Волкер заявив в інтерв'ю Deutsche Welle.

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"Росія висловила стурбованість становищем російськомовного населення на сході України. І, чесно кажучи, єдина територія, де страждають російськомовні жителі, - це область під контролем російських сил. Тому якщо є інший спосіб забезпечити безпеку людей без присутності там російських сил, це, можливо, було б краще для всіх", - підкреслив Волкер.

Як повідомляв УНІАН, раніше Курт Волкер також заявив, що не бачить різниці між окупацією Криму і російським вторгненням на Донбас.