Волкер заявляє, що не бачить різниці між окупацією Криму та російським вторгненням на Донбас
За його словами, Сполучені Штати Америки виступають проти замороження питання повернення Криму Україні.
Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що не бачить різниці між окупацією Криму та російським вторгненням на Донбас.Про це Волкер сказав в інтерв'ю Deutsche Welle.
За його словами, Сполучені Штати Америки виступають проти замороження питання повернення Криму Україні.
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«Я з цим не погоджуюсь. Я не бачу різниці між російським вторгненням і окупацією як Криму, так і на Донбасі. Крім того, у випадку з Кримом росіяни також заявили про анексію цієї території, не лише її окупацію, але й її привласнення. Я не думаю, що ми маємо сприймати або легітимізувати будь-які з цих дій», - зазначив спецпредставник США, коментуючи пропозицію голови німецької ліберальної Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіана Лінднера заморозити питання повернення Криму Україні.
Волкер додав, що метою Вашингтона є досягнення прогресу як у встановленні миру та українського суверенітету на Донбасі, так і в питанні повернення Криму Україні.
«Нам потрібно здійснити прогрес на всіх напрямках», - наголосив Волкер.
Він наголосив, що прогрес за одним напрямком не має безпосередньо залежати від прогресу за іншим.