Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що не бачить різниці між окупацією Криму та російським вторгненням на Донбас.Про це Волкер сказав в інтерв'ю Deutsche Welle.

За його словами, Сполучені Штати Америки виступають проти замороження питання повернення Криму Україні.

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«Я з цим не погоджуюсь. Я не бачу різниці між російським вторгненням і окупацією як Криму, так і на Донбасі. Крім того, у випадку з Кримом росіяни також заявили про анексію цієї території, не лише її окупацію, але й її привласнення. Я не думаю, що ми маємо сприймати або легітимізувати будь-які з цих дій», - зазначив спецпредставник США, коментуючи пропозицію голови німецької ліберальної Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіана Лінднера заморозити питання повернення Криму Україні.

Волкер додав, що метою Вашингтона є досягнення прогресу як у встановленні миру та українського суверенітету на Донбасі, так і в питанні повернення Криму Україні.

«Нам потрібно здійснити прогрес на всіх напрямках», - наголосив Волкер.

Він наголосив, що прогрес за одним напрямком не має безпосередньо залежати від прогресу за іншим.