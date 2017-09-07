Не всі бойовики отримали наказ про дотримання "шкільного перемир'я" на Донбасі – місія ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що серед контрольованих Росією бойовиків терористичної організації "ДНР" є озброєні особи, які не отримували наказ про дотримання режиму припинення вогню у зв'язку з початком нового навчального року.

Про це йдеться у звіті місії за період з 19.30 5 вересня по 19.30 6 вересня, який сьогодні опубліковано на сайті ОБСЄ.

Зокрема, спостерігачі знову намагалися дізнатися у всіх сторін про те, чи отримували вони накази стосовно дотримання режиму припинення вогню з 25 серпня.

"Озброєні чоловіки на місці розміщення відведеного важкого озброєння та постійного зберігання (цього озброєння - УНІАН) у підконтрольних районах "ДНР", а також у контрольованій "ДНР" Новоласпі (за 50 км на південь від Донецька), сказали СММ, що вони не отримували будь-яких нових наказів щодо застосування озброєння, правил поведінки або документів стосовно взаємодії з СММ", - йдеться у звіті.

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Також у звіті зазначається, що особа на блокпосту неподалік контрольованого "ЛНР" села Жовте повідомила спостерігачам СММ, що його група не отримувала нових розпоряджень щодо взаємодії з місією, і що згідно з чинним розпорядком, вони не повинні розмовляти з представниками СММ.

Крім того, особи у військовому одязі, деякі з яких були озброєними, на чотирьох блокпостах у контрольованих "ЛНР" населених пунктах відмовилися розмовляти зі спостерігачами місії, зазначається у звіті.

Водночас сказано, що десятеро чоловіків у військовій формі на різних блокпостах неподалік контрольованого бойовиками "ЛНР" Молодіжного (за 63 км на північний схід від Луганська) повідомили спостерігачам, що вони отримали "усні накази не стріляти та не реагувати на будь-який вогонь і підписали документи, у яких йшлося про те, що вони отримали і зрозуміли накази".