Під Авдіївкою загинув український військовий "Матрос" (відео)

Під Авдіївкою загинув Сергій Альмужний з позивним "Матрос". На фронт він пішов добровольцем до батальйону "Донбас", потім приєднався до 72-ої бригади ЗСУ й весь час попросився на передову. Його знали як невгамовну і небайдужу людину.

Читайте такожУ ЗСУ прокоментували повідомлення про політ російського бойового гвинтокрила над Херсонською областю (відео)

"Маленький, кумедний, весь час потрапляв в різні веселі історії. Але коли намагалися відсторонити його комбата через те, що відпустив у відпустку на Блокаду - обірвав телефони всім, кого знав. Став на захист командира… Не змовчав у відповідь на нахабство гниди - генерала на нулі. Простий, чесний, небайдужий... За попередньою інформацією снайпер... Ніяк не можу повірити. І ніхто з наших не може", - написав на своїй сторінці у Facebook нардеп Семен Семенченко.

В результаті гранатометного обстрілу у Пісках поранено двох українських бійців, їхній стан оцінюють як середньої важкості.

Як повідомляв штаб АТО, 14 вересня близько 21 години з гранатометів та кулеметів противник розпочав обстріл позиції ЗСУ неподалік шахти Бутівка. Бійці АТО вогнем у відповідь примусили бойовиків до дотримання режиму тиші. Унаслідок цього протистояння загинув один військовослужбовець сил АТО.