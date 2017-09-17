День у зоні АТО: бойовики 13 разів порушили перемир'я, поранено одного військового

Від початку доби бойовики 13 разів порушили перемир’я, один український військовий поранений.

Читайте такожБойовики на Донбасі продовжують порушувати умови перемир'я - українська сторона СЦКК

Як повідомляє прес-центру штабу АТО в Facеbook, зараз стан постраждалого стабільний, він перебуває в одному з лікувальних закладів регіону.

«Так, з опівночі бойовики кілька годин поспіль били з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї у районі Авдіївської промзони та селища Невельське. Також вночі під вогонь ворога потрапили укріплення ЗСУ біля Пісків. А близько 13 години внаслідок обстрілу опорного пункту сил АТО поблизу Новоселівки (Друга) отримав поранення один український військовий», - йдеться у зведенні станом на 18.00 17 вересня.

За даними штабу, на Приморському напрямку за ніч бойовики двічі відкривали вогонь біля Водяного. А неподалік Старогнатівки понад 2 години працював великокаліберний кулемет окупантів.

Зазначається, що неспокійно було і на Луганському напрямку, де за останні кілька днів ворог суттєво збільшив вогневі провокації. Також вночі, близько 2-ї години, російські найманці били з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по українських захисниках на підступах до Новозванівки.

«Майже на кожен другий обстріл з боку противника сили АТО відповідали щільним вогнем», - додали в штабі.