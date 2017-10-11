З опівночі на Донбасі спостерігається тенденція до загострення - штаб

З опівночі спостерігається тенденція до загострення ситуації на сході України, втрат серед військових Збройних сил України немає.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у соціальній мережі Facebook.

"Від опівночі у районі проведення АТО спостерігається тенденція до загострення обстановки. Російсько-окупаційні угруповання продовжили активно обстрілювати українські позиції на Приморському та Донецькому напрямках", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, зазначається, що з гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики двічі вели вогонь по українських опорних пунктах у районі Авдіївки. Крім того, стрілецьку зброю противник застосовував на підступах до Невельського, Луганського та Пісків.

На Маріупольському напрямку ворог тричі бив з кулеметів та протитанкових гранатометів на околицях Талаківки. З цієї ж зброї проросійські найманці відкривали вогонь по оборонцях Широкиного.

"Загалом від початку доби незаконні збройні формування 12 разів порушили перемир’я. Українські військові 8 разів відповідали ворогу з піхотного озброєння, не забороненого мирними домовленостями. Унаслідок бойових дій втрат серед наших військовослужбовців немає", - повідомляють у штабі.