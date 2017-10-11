Доба в АТО: 15 обстрілів, 4 українських військових отримали поранення

За минулу добу в районі проведення АТО бойовики 15 разів відкривали вогонь. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

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"У відповідь Збройні Сили України 9 разів застосовували зброю на ураження противника. В результаті бойових дій 4 наших військовослужбовців отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

З 16:00 і майже до 19:00 бойовики 4 рази з різного виду гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї били по опорним пунктам біля Новоолександрівки.

"Наші військові жорстко відповідали противнику з піхотного озброєння. В результаті цього протистояння, близько 18:00 отримав поранення один наш боєць. Крім того під ворожим вогнем ввечері виявилися захисники Трьохізбенки", - відзначили в штабі.

На Донецькому напрямку кількість вогневих провокацій дещо зменшилася. Близько 18:00 в результаті обстрілу українських позицій з озброєння БМП і великокаліберного кулемета неподалік Зайцев отримав поранення, ще один український боєць. Також вночі кулемет сепаратистів працював біля Майорска.

Вдень на Приморському напрямку, за уточненими даними, під час обстрілу укріплень сил АТО отримали поранення двоє захисників Широкіно. Ввечері з протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики били в районі Старогнатовки і Талаковки.