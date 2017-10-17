До окупаційних військ на Донбасі прибула з перевіркою спецкомісія з РФ

Спеціальна військова комісія Російської Федерації здійснює перевірку стану окупаційних військ на Донбасі. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, посилаючись на дані української розвідки.

Читайте такожЗагострення в АТО: бойовики 36 разів порушили перемир’я, двоє військових загинули, ще двох поранено«За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, до тимчасово окупованих територій прибула комплексна комісія 8-ї армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації. Мета цього візиту – визначення реального стану бойової і мобілізаційної готовності окупаційних військ, їх озброєння і техніки», - сказав він.

За словами Мотузяника, додаткові заходи безпеки цієї комісії забезпечують так звані «міністерства державної безпеки» під керівництвом представників Федеральної служби безпеки Росії. «Організовано пошук і затримання проукраїнськи налаштованих осіб, блокування населених пунктів, обшуки помешкань людей, яких підозрюють у нелояльному ставленні до окупаційної влади», - додав він.

Крім того, Мотузяник повідомив, що на окупованому Донбасі бойовик у стані алкогольного сп’яніння збив трьох місцевих жителів. «У Єнакієвому один бойовик у стані алкогольного сп’яніння збив на дорозі на викраденому авто трьох підлітків, які померли від травм», - поінформував речник.