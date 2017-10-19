ГПУ оголосила підозру російському генералу, який віддав наказ про обстріл Авдіївки

Генеральна прокуратура України оголосила підозру російському генералу, який на керівній посаді в «ДНР» віддав наказ про обстріл Авдіївки в лютому цього року.

Про це повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ.

«Одному з високопосадовців Збройних Сил Російської Федерації, діючому генералу російської армії оголошено підозру у вчиненні ним особливо тяжких злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України. Йому інкримінується вчинення терористично акту, що призвело до загибелі людей, ведення агресивної війни, порушення законів та звичаїв війни, що поєднані з умисними вбивствами людей», - інформують у ГПУ.

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Зокрема повідомляється, що у ході досудового розслідування встановлено, що вищезазначений генерал, будучи на керівній посаді Міністерства оборони терористичної організації «ДНР», 1 лютого 2017 р. віддав наказ про артилерійський обстріл м. Авдіївка Донецької області, внаслідок чого загинуло 2 військовослужбовці Збройних Сил України та 1 цивільна особа, 12 військовослужбовців Збройних Сил України та 3 цивільні особи отримали поранення.

Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено (зруйновано) 56 об’єктів цивільної інфраструктури міста.

За скоєння цих злочинів передбачений максимальний строк покарання у вигляді довічного позбавлення волі, додають в ГПУ.