На Донбасі активізувалися ДРГ і снайперські групи бойовиків – ІС

У зоні АТО на Донбасі активізувалися диверсійно-розвідувальні групи бойовиків.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат України Дмитро Тимчук.

«Протягом останнього тижня відзначається зростання активності російських окупаційних військ на Донбасі, на тлі заяв Кремля про «неприйнятність» повномасштабної миротворчій місії, яка нібито суперечить Мінським угодам. Окупанти для обстрілів використовують в т.ч. 82/120-міліметрові міномети, 122-міліметрові переносні реактивні пускові установки «Град-П», БМП і танки», - повідомив Тимчук.

За його словами, найбільш інтенсивно вогневі удари завдавалися противником по позиціях українських військ у районі населених пунктів Кримське, Новоолександрівка, Трьохізбенка, Новотошківське, Піски, Авдіївка, Мар'їнка, Павлополь, Водяне та Широкино.

Крім того, противник активізував діяльність своїх снайперських груп на Донецькому напрямку.

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За даними групи «Інформаційний спротив», у зоні АТО відзначається певне скорочення інтенсивності ведення противником повітряної розвідки бойових порядків ВСУ із застосуванням БПЛА із заходом в оперативно-тактичну глибину оборони українських військ.

«Відзначається активізація діяльності ДРГ противника (зокрема, в зоні відповідальності ОТГ «Донецьк») з метою розкрити бойові порядки ЗСУ, а також провести розвідувально-диверсійні акції на території, підконтрольній українським військам», - підкреслив Тимчук.