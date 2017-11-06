Опубліковані відео та наслідки обстрілів з "Градів" підступів до Авдіївки

Бойовики обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" підступи до Авдіївки. Відповідне відео на своєму YouTube-каналі опублікувало "Військове телебачення України".

"Тут було 62 "приходи" "Градів": тричі по 15-17 штук вони випустили", - розповів один із військових, який боронить підступи до Авдіївки. Також у ЗСУ показали залишки осколкового фугасного боєприпасу від РСЗВ "Град".

Як повідомляв штаб АТО, 5 листопада бойовики, грубо порушуючи мирні домовленості, обстріляли з реактивних систем залпового вогню прифронтові населені пункти Донеччини – під удар з "Градів" практично одночасно потрапили населені пункти Авдіївка та Опитне.