Під Донецьком вибухнув склад боєприпасів терористів "ДНР"
Наслідками пожежі на складі стали вибухи та розліт боєприпасів.
Унаслідок порушення заходів безпеки під час зберігання та поводження із боєприпасами виникла пожежа на складі боєприпасів бойовиків "ДНР" у районі населеного пункту Опитне. Про це прес-центр штабу АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.
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"Наслідками пожежі стали вибухи та розліт боєприпасів. Під цей "обстріл" потрапив Київський район та північна частина населеного пункту Донецьк. Відзначені пошкодження житлових будинків та інфраструктури міста", - йдеться у повідомленні.
Українська сторона СЦКК попередила, що терористи "ДНР" можуть вдатися до провокацій у населених пунктах на Донецькому напрямку, спрямованих проти мирного місцевого населення з метою скомпрометувати та звинуватити в цьому ЗСУ.
Як повідомляв штаб АТО, протягом минулої доби бойовики накривали мінометним вогнем українські позиції під Водяним і Трьохізбенкою.