Під Донецьком вибухнув склад боєприпасів терористів "ДНР"

Унаслідок порушення заходів безпеки під час зберігання та поводження із боєприпасами виникла пожежа на складі боєприпасів бойовиків "ДНР" у районі населеного пункту Опитне. Про це прес-центр штабу АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Наслідками пожежі стали вибухи та розліт боєприпасів. Під цей "обстріл" потрапив Київський район та північна частина населеного пункту Донецьк. Відзначені пошкодження житлових будинків та інфраструктури міста", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК попередила, що терористи "ДНР" можуть вдатися до провокацій у населених пунктах на Донецькому напрямку, спрямованих проти мирного місцевого населення з метою скомпрометувати та звинуватити в цьому ЗСУ.

Як повідомляв штаб АТО, протягом минулої доби бойовики накривали мінометним вогнем українські позиції під Водяним і Трьохізбенкою.