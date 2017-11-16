Ситуація в зоні АТО залишається напруженою: бойовики обстрілюють ЗСУ на всіх напрямках

Ситуація у районі проведення АТО залишається напруженою. Попри зменшення кількості та інтенсивності ворожих обстрілів, повного дотримання режиму припинення вогню вздовж лінії розмежування сторін не має.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, окупанти продовжують здійснювати обстріли укріплень сил АТО, час від часу застосовуючи міномети.

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Так, на Луганському напрямку, близько опівночі російсько-терористичні війська обстріляли з мінометів калібру 120-мм оборонців Травневого. По одній збройній провокації учора ввечері було зафіксовано неподалік Олександрівки, Троїцького та Світлодарська. Тут противник застосовував стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети.

На Донецькому напрямку російські найманці били по наших опорних пунктах із піхотного озброєння. Під обстрілами із гранатометів та великокаліберних кулеметів опинилися захисники Пісків і Талаківки, що біля Маріуполя, а зі стрілецької зброї та тих же великокаліберних кулеметів – підступи до Авдіївки і шахти Бутівка.

Загалом, за минулу добу, бойовики 16 разів порушили перемир’я. Військовослужбовці Збройних Сил України 11 разів відкривали адекватний вогонь у відповідь.

У результаті ворожих обстрілів жоден наш захисник не постраждав.