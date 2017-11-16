Бойовики 9 разів порушили перемир’я, застосовуючи піхотне озброєння та міномети - штаб
На Донецькому напрямку з гранатометів і стрілецької зброї противник обстріляв оборонців Тарамчука і Авдіївки, а захисників Мар’їнки - зі стрілецької зброї і озброєння БМП.
З початку доби бойовики 9 разів порушили перемир’я, обстрілюючи оборонні укріплення сил АТО із застосуванням піхотного озброєння та мінометів.
Станом на 18:00 загиблих та поранених військовослужбовців в зоні АТО немає. Російсько-окупаційні війська на різних ділянках фронту продовжують обстріли.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00 16 листопада.
«На Луганському напрямку 12 мін калібру 82-мм бойовики випустили по позиціях Збройних сил України поблизу Травневого, ще 8 - у районі Луганського. Ворожі обстріли з гранатометів та стрілецької зброї двічі зафіксовано у районі Кримського», - йдеться у повідомленні.
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За даними штабу, на Донецькому напрямку з гранатометів і стрілецької зброї противник обстріляв оборонців Тарамчука і Авдіївки, а захисників Мар’їнки - зі стрілецької зброї і озброєння БМП.
Зазначається, що на Приморському напрямку зі 120-мм міномету, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП окупанти вели вогонь неподалік Павлополя, а з піхотного озброєння біля Водяного.
У прес-центрі заявляють, що у результаті ворожих обстрілів 16 листопада жоден український військовослужбовець не постраждав.