Українські військові розбили ДРГ бойовиків на Світлодарській дузі за дві хвилини - волонтер

15:05, 17 листопада 2017
Війна
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З 5 осіб ворожої ДРГ один "двохсотий" та один "трьохсотий", розповів Мисягін.

Ілюстрація REUTERS

На Світлодарській дузі українські військові всього за 2 хвилини розбили ДРГ терористів, використовуючи систему точного вогню. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін.

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"Командир батальйону, що перебуває у штабі, за отриманими координатами бачить на моніторі, де саме засікли ДРГ противника й віддає команду командиру мінометної батареї", - йдеться у його повідомленні.

Волонтер розповів, що з 5 осіб ворожої ДРГ один "двохсотий" і один "трьохсотий", інші швидко відійшли в яр, намагаючись винести із собою постраждалих.

Як повідомляв УНІАН, на Луганщині загинули два бійці, які повинні були під час виконання завдання зупинити прохід диверсантів ворога.

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Теги: #ДРГ на Світлодарській дузі#ДРГ терористів