У МінТОТ назвали "точний термін" виведення російських військ з Донбасу

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак пояснив, чому він вважає, що Кремль виведе свої війська з України наступного 2018 року.

"Це інформація, яку я особисто, я це підкреслюю, отримав з декількох джерел, котрі знаходяться в Москві і за "поребриком". Мені навіть було сказано точний термін, коли це відбудеться. Це березень-квітень 2018 року", – заявив Гримчак в ефірі телеканалу Еспресо.TV.

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При цьому він не став називати імена тих людей, які йому про це повідомили.

"Розумієте, у чому справа, є люди, які передаючи щось (інформацію – ред.), дуже ризикують", - зазначив політик.

Окрім того, за словами заступника міністра, ця точка зору також знаходить підтвердження у відкритих джерелах, які, за його словами, повідомляють про те, що "фінансування окупованих районів з боку Росії на наступний рік не передбачено".

"Відомо й те, до якого місяця йтиме це фінансування - максимально, до вересня наступного (2018 - ред.) року", - наголосив політик.

Також Гримчак звернув увагу на те, що останнім часом російська війська під час ротацій не лишають бойовикам нічого зі зброї та боєприпасів.

"Вони відстрялися і вийшли", - пояснив він.

Про швидке виведення російсько-терористичних військ з тимчасово окупованих районів свідчить і поведінка ватажків бандформувань.

"Частина керівників почала шукати житло в Абхазії, у Підмосков'ї", - додав Гримчак.

Що ж стосується повернення під контроль України півострова Крим, то це станеться "тоді, коли Росія впаде набагато важче: і економічно, і внутрішньополітично".