Ситуація в зоні АТО напружена, але контрольована - Мотузяник

Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції на сході України напружена, але контрольована.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Минулої доби в районі проведення антитерористичної операції обстановка залишалася напруженою, проте повністю контрольованою підрозділами Збройних сил України", - сказав він.

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"Попри зменшення загальної кількості обстрілів противник продовжував обстрілювати позиції Збройних сил з використанням важких мінометів калібром 120 мм, загалом випустивши в бік наших позицій майже 100 снарядів", - уточнив Мотузяник.

Речник додав, що на Донецькому напрямку вчора після 15:00 бойовики випустили по позиціях ЗСУ 75 мінометних боєприпасів калібром 120 мм.