Автоматники, БТРи, люди з білими пов'язками: центр Луганська оточений другий день (фото)

Центр тимчасово окупованого Луганська станом на ранок 22 листопада оточений бойовиками терористичної організації "ЛНР".

"У центрі - автоматники, кілька БТРів, люди з білими пов'язками і нашивками "Беркут", - розповіло джерело LIGA.net.

За його словами, місто практично порожнє зі вчорашнього вечора.

"Машин стало значно менше, багато хто з ранку виїжджає з дітьми", - додав він.

Лікар однієї з лікарень міста Олександр повідомив, що всім медпрацівникам заборонили залишати місто.

"Нас попередили, що виїжджати заборонено, людей на прийомі з ранку сьогодні немає", - додав він.

Студентів і школярів вчора відпустили із занять близько 14:00.

"Тренування у деяких секціях скоротили за часом, дітей прийшло в три рази менше, ніж зазвичай", - зазначила лугачанка Марина.

Щодо того, що відомо місцевим жителям про ситуацію у місті, Сергій сказав, що телебачення і радіо не працювало 21 листопада з 14:00.

"У центрі також не працюють телеканали", - уточнив він.

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Місцеві жителі в Станиці Луганській повідомили, що потік людей, що перетинають лінію розмежування з Луганська, збільшився у зв'язку із ситуацією в місті.

"Вчора людей стало більше, хто не встиг виїхати на автобусах в Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Біловодськ, залишалися переночувати", - сказав місцевий житель селища Дмитро.

Він додав, що зникло мовлення всіх російських і сепаратистських телеканалів. "Це, безсумнівно, багатьох тішить, дивимося інтернет, й отримуємо новини звідти", - додав він.

У прес-службі Луганського прикордонного загону сказали, що особливо ситуація не змінилася, оскільки в останні дні багато людей відзначається по обидві сторони лінії розмежування.

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Як повідомляв УНІАН, 21 листопада, у центрі Луганська під колишнє управління МВС підігнали БТР, будівлю оточили озброєні люди, деякі з ручними гранатометами.

20 листопада ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький своїм указом зняв з посади "міністра МВС" Ігоря Корнета. Корнет відмовився підпорядковуватися його наказам. Невідомі заблокували доступ до адміністративних будівель, співробітники розпущені по домівках.

Пізніше Корнет, коментуючи захоплення центру Луганська озброєними людьми, заявив про "припинення діяльності української диверсійно-розвідувальної групи" і спростував свою відставку.

Однак Плотницький запевняє, що велика кількість людей в центрі Луганська є "продовженням кадрових змін після відсторонення в понеділок міністра внутрішніх справ від посади". Також він заявляє, що спутч в Луганську - це "спроба певних структур МВС таким способом оскаржити рішення суду та клопотання комітету Народної ради "ЛНР", а заяви Корнета не мають юридичної сили.