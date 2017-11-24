Ми не браття: Геращенко відповіла на слова представника ОБСЄ про рукостискання з росіянами у Мінську

Член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко не вважає Російську Федерацію братською країною.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook у зв’язку з висловленою думкою представника ОБСЄ щодо рукостискань з росіянами у Мінську.

Зокрема, вона розповіла, як одного разу один високопоставлений представник ОБСЄ в Мінську сказав українській делегації: «Ви маєте подати одне одному руки з росіянами».

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У відповідь представнику ОБСЄ Геращенко сказала: «Нам з ними вітатися важко, ні про які рукостискання не може йти і мови».

«Ми не можемо подати руки причетним до розчленування України, доки на фронті гинуть наші хлопці, доки розстрілюють наші села з російської зброї, доки опереточні маріонетки «правят рєспубліками», - наголосила вона.

«Й навіть коли російські війська і техніка, найманці і їх приручені маріонетки вийдуть додому через Ізварине і Довжанськ, ми навряд чи подамо їм руки. Надто болітиме», - додала перший заступник голови парламенту.

«І мистецтво - не поза політикою. Це росіяни зробили російську мову, кіно, навіть православ'я зброєю гібридної війни, промиваючи мізки і блокуючи розум. Це їх актори виправдовують анексію, вбивства, нав'язують думку про громадянську війну і братів. Ми не браття. Росія, звичайно, класичний Каїн, але їм не вдасться зробити з України Авеля, тому ми не браття», - наголосила Геращенко.