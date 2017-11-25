На окупованому Донбасі готується ще один переворот за прикладом "ЛНР" - журналіст

Один з ватажків російських найманців на Донбасі Олександр Ходаковський прямо погрожує "голові ДНР" Олександру Захарченку та готує переворот за прикладом Ігоря Корнета в Луганську. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє журналіст Юрій Бутусов.

Так, за його словами, Ходаковський вважає, що ситуація в Донецьку "не набагато краща", говорячи про режим Захарченка.

Читайте такожЗМІ дізналися, чи зможе Плотницький втриматися на "посаді" ватажка "ЛНР"

"Якщо у Луганську головним опонентом Плотницького стали загони Ігоря Корнета, головний публічний опонент Захарченка в Донецьку - саме Ходаковський. Він має вплив і відданих йому командирів в 100-й бригаді "республіканської гвардії", підпорядкованої Захарченку, а також в 11-му мотострілецькому полку і в декількох батальйонах територіальної оборони", - наголосив журналіст.

Також Ходаковський всіляко намагається довести, що Захарченко загрожує системі безпеки, якою керують безпосередньо "московські куратори" - "МДБ ДНР" - це просто філія російських спецслужб.

"Очевидно, Ходаковський отримав дозвіл росіян на посилення відкритої прямої критики Захарченка. Ситуація в Донецьку загострюється", - підсумував Бутусов.

Як повідомлялося, 24 листопада ватажок самопроголошеної "Луганської народної республіки" Ігор Плотницький написав заяву про відставку за станом здоров'я.

23 листопада радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що Плотницький виїхав до Росії, а в окупований Луганськ увійшли регулярні підрозділи армії РФ чисельністю близько 1 тис. військовослужбовців, включаючи спецназ ГРУ й спецназівців МВС РФ, а також важка техніка: танки, БТР, артилерійські установки.

21 листопада в Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків "ЛНР" Ігорем Плотницьким та Ігорем Корнетом, до протистояння долучилися бойовики ватажка "ДНР" Олександра Захарченка і ФСБ РФ.