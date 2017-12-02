У Facebook через фейкову сторінку речника АТО поширюють неправдиву інформацію - штаб

У соціальній мережі Facebook з’явилася фейкова сторінка речника штабу АТО Василя Лабая. Про це заявляє прес-центр штабу антитерористичної операції.

"Російсько-окупаційними військами створено клон-акаунт особистої сторінки речника штабу АТО Василя Лабая у мережі Фейсбук. Від його імені окупанти поширюють інформацію, яка не відповідає дійсності, про хід проведення АТО", - йдеться у повідомлення.

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1 грудня на фейковій сторінці Лабая з’явилася інформація про те, що українські військові начебто залишили села Травневе та Гладосове під Горлівкою, які нещодавно взяли під свій контроль.

"Достовірна інформація розміщується на офіційній сторінці прес-центру штабу АТО та сайті Міністерства оборони України. Закликаємо громадськість не піддаватися на провокації противника", - заявляють у штабі АТО.

Нагадаємо, наприкінці листопада завдяки блискавичній спецоперації під контроль України повернули Травневе і Гладосове. Ці населені пункти були у так званій сірій зоні, де панує безвладдя, з якої найманці обстрілюють українські позиції. Російська пропаганда відреагувала миттєво і випустила фейковий лист до місії ОБСЄ, авторство якого нібито належить місцевим жителям. В листі йдеться про нібито репресії, які чинять українські військові.