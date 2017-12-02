У Авдіївці внаслідок обстрілу бойовиків зруйновано будинок – керівник ВЦА
17:58, 02 грудня 2017Війна
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Як повідомив керівник Військово-цивільної адміністрації міста Павло Малихін, в результаті обстрілу бойовиками міста Авдіївка Донецької області зруйновано приватний будинок.
В Авдіївці в результаті обстрілу бойовиків зруйнований будинок / фото facebook/ato.news
Внаслідок обстрілу бойовиками міста Авдіївка Донецької області зруйновано приватний будинок.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Військово-цивільної адміністрації міста Павло Малихін.
«Вулиця Спортивна 1г. Пряме влучення міни... Будинок зруйновано, жертв нема», - зазначив він.
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«Терористичні формування після довгої паузи знову стріляють по місту», - додав Малихін.
Як повідомляв УНІАН, раніше голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський поінформував, що бойовики у ніч з 1 на 2 грудня близько дев’яти годин поспіль обстрілювали населений пункт Мар’їнка, що на Донеччині.
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