У Авдіївці внаслідок обстрілу бойовиків зруйновано будинок – керівник ВЦА

17:58, 02 грудня 2017
Війна
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Як повідомив керівник Військово-цивільної адміністрації міста Павло Малихін, в результаті обстрілу бойовиками міста Авдіївка Донецької області зруйновано приватний будинок.

В Авдіївці в результаті обстрілу бойовиків зруйнований будинок / фото facebook/ato.news

Внаслідок обстрілу бойовиками міста Авдіївка Донецької області зруйновано приватний будинок.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Військово-цивільної адміністрації міста Павло Малихін.

«Вулиця Спортивна 1г. Пряме влучення міни... Будинок зруйновано, жертв нема», - зазначив він.

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«Терористичні формування після довгої паузи знову стріляють по місту», - додав Малихін.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський поінформував, що бойовики у ніч з 1 на 2 грудня близько дев’яти годин поспіль обстрілювали населений пункт Мар’їнка, що на Донеччині.

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Теги: #обстріл Авдіївки#Павло Малихін#приватний будинок в Авдіївці