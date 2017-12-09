На Донбасі загинуло четверо українських вояків, ще одного поранено – штаб АТО

За минулу добу російські гібридні війська 28 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, внаслідок чого четверо військовослужбовців загинули, ще один отримав бойову травму, повідомляє прес-центр штабу АТО.

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"У випадках, коли ворожі обстріли становили безпосередню загрозу життю і здоров'ю наших воїнів, підрозділи сил АТО відповідали противнику шквальним вогнем з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї...", - сказано у зведенні.

На луганському напрямку бойовики з усього наявного піхотного озброєння і 120-мм мінометів вели вогонь по українських позиціях поблизу Майського, де випустили понад півсотні мін. З настанням сутінків вогонь незаконних збройних формувань (НЗФ) перемістився трохи північніше, в район КПВВ Золоте. Його планують відкрити 9 грудня, поки триватиме ремонт пішохідного моста в Станиці Луганській.

Зокрема, бойовики з 82-мм мінометів і гранатометів обстрілювали підступи до Катеринівки, Новоолександрівки і Кримського, а зі стрілецької зброї і гранатометів - оборонні укріплення поблизу Золотого. Також з піхотного озброєння НВФ обстрілювали українських бійців неподалік Луганського і Зайцевого.

На донецькому напрямку пік вогневої активності бойовиків припав на першу половину доби. Бойовики активно вели обстріл з мінометів і всього спектра піхотного озброєння в районі Водного на Приазов'ї і в передмісті Авдіївки. Поблизу Кам'янки українські позиції активно обстрілював снайпер бойовиків. З настанням ночі під вогонь з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї потрапили захисники шахти Бутівка.

Крім того, в районі Водяного, Авдіївки, Майського, Сіверська та Станиці Луганської зафіксовано проліт безпілотника ворога, забороненого мінськими домовленостями.

Нагадаємо, до вечора п'ятниці, 8 грудня, російсько-терористичні війська 15 раз порушили режим припинення вогню.