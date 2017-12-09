На Донбасі загинуло четверо українських вояків, ще одного поранено – штаб АТО

09:12, 09 грудня 2017
Війна
1323 0

У випадках, коли ворожі обстріли становили безпосередню загрозу життю і здоров'ю наших воїнів, підрозділи сил АТО відповідали противнику шквальним вогнем з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.

фото УНИАН

За минулу добу російські гібридні війська 28 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, внаслідок чого четверо військовослужбовців загинули, ще один отримав бойову травму, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Читайте такожБойовики створюють гуманітарні проблеми для жителів Травневого

"У випадках, коли ворожі обстріли становили безпосередню загрозу життю і здоров'ю наших воїнів, підрозділи сил АТО відповідали противнику шквальним вогнем з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї...", - сказано у зведенні.

На луганському напрямку бойовики з усього наявного піхотного озброєння і 120-мм мінометів вели вогонь по українських позиціях поблизу Майського, де випустили понад півсотні мін. З настанням сутінків вогонь незаконних збройних формувань (НЗФ) перемістився трохи північніше, в район КПВВ Золоте. Його планують відкрити 9 грудня, поки триватиме ремонт пішохідного моста в Станиці Луганській.

Зокрема, бойовики з 82-мм мінометів і гранатометів обстрілювали підступи до Катеринівки, Новоолександрівки і Кримського, а зі стрілецької зброї і гранатометів - оборонні укріплення поблизу Золотого. Також з піхотного озброєння НВФ обстрілювали українських бійців неподалік Луганського і Зайцевого.

На донецькому напрямку пік вогневої активності бойовиків припав на першу половину доби. Бойовики активно вели обстріл з мінометів і всього спектра піхотного озброєння в районі Водного на Приазов'ї і в передмісті Авдіївки. Поблизу Кам'янки українські позиції активно обстрілював снайпер бойовиків. З настанням ночі під вогонь з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї потрапили захисники шахти Бутівка.

Крім того, в районі Водяного, Авдіївки, Майського, Сіверська та Станиці Луганської зафіксовано проліт безпілотника ворога, забороненого мінськими домовленостями.

Нагадаємо, до вечора п'ятниці, 8 грудня, російсько-терористичні війська 15 раз порушили режим припинення вогню.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #війна на Донбасі#доба в АТО#зведення штабу АТО