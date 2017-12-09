Бойовики з гранатометів обстріляли низку позицій сил АТО на декількох напрямках

Російсько-терористичні війська сьогодні 14 разів порушили режим припинення вогню. Як повідомляється у зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції, у більш ніж половині випадків військовослужбовці Збройних сил України відповідали агресору з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Читайте такожНа Донбасі загинуло четверо українських вояків, ще одного поранено – штаб АТОНа Луганському напрямку Світлодарська дуга й надалі залишається епіцентром напруженості, де ворог зі 120-мм мінометів та піхотного озброєння вів вогонь по позиціях українських оборонців біля Луганського. Під час вогневих провокацій у районі Травневого, Лозового і Світлодарська бойовики застосували гранатомети і стрілецьку зброю. Поблизу Троїцького ворог стріляв із озброєння БМП, а біля Новоолександрівки – із кулеметів.

На Донецькому напрямку противник обстрілював захисників Авдіївки, Кам’янки і Широкиного з гранатометів різних модифікацій і стрілецької зброї. По укріпленнях ЗСУ поблизу шахти «Бутівка» загарбники били з мінометів калібру 82-мм і легкого піхотного озброєння, а зі стрілецької зброї – порушували перемир’я у передмісті Мар’їнки.