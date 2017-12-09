Українські військові вчора на Донбасі 16 разів відкривали вогонь у відповідь - Мотузяник

За минулу добу українські військовослужбовці на Донбасі змушені були 16 раз відкривати вогонь у відповідь на обстріл окупантів. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

Читайте такожБойовики створюють гуманітарні проблеми для жителів Травневого

"Загалом за минулу добу в районі проведення АТО зафіксовано 28 прицільних ворожих обстрілів. При цьому ворог випустив у бік наших позицій 107 мін калібром 120 і 82 мм. Наші бійці 16 разів відкривали вогонь у відповідь, використовуючи штатний зброю", - сказав спікер.

Мотузяник також зазначив, що "вчора в результаті обстрілу російсько-окупаційними військами загинуло четверо військовослужбовців Збройних сил України. Це сталося біля Водяного, Кам'янки і Травневого".

За словами Мотузяника, двоє бійців, які вчора отримали поранення і бойове травмування, були оперативно евакуйовані в медичні заклади та військові мобільні госпіталі, де їм надається вся необхідна медична допомога.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу АТО, 8 грудня ситуація в зоні АТО ускладнилася: окупанти 28 раз обстріляли опорні пункти Збройних сил України, загинуло четверо бійців, один поранений, ще один отримав бойову травму.