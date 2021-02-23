Родини бойовиків запустили у мережі фотобатл, у рамках якого вітають своїх чоловіків з радянським святом.

Проросійські найманці почали публікувати у мережі свої справжні фото на тлі відзначення Дня радянської армії 23 лютого.

Про це пише у своєму блозі на Обозреватель Олена Степова.

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Родини донбаських бойовиків запустили у мережі фотобатл «Ати-бати», у рамках якого вітають своїх чоловіків з радянським святом. Однак разом з фото місцевих мешканців в інтернеті почали з’являтися кадри з російськими військовими на місцях розташування терористичних батальйонів.

«Річ у тому, що достатньо багато бойовиків першої та другої хвилі уникнули потрапляння у «Миротворець», оскільки тоді ще не була налагоджена функція розпізнавання облич, та й волонтерів було не так багато. Що дало їм можливість виїхати на мирну територію України й навіть стати непоганими вербувальниками, я вже не кажу про те, що вони стали «законослухняними переселенцями». Понад 70% ополченців ОРДЛО мають довідку «переселенець», придбану у колишніх чиновників», – пояснює жінка.

І саме 23 лютого в мережі з’являються нові фото окупантів з видимим обличчям.

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Автор: УНІАН