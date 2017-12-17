Ситуація в зоні АТО: бойовики застосували важкі міномети на Світлодарській дузі

На різних ділянках лінії розмежування російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші, й надалі застосовючи зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями.

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Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО в Facebook.

«На Луганському напрямку епіцентром напруженості стала Світлодарська дуга. Тут з важких мінометів калібру 120-мм ворог вів вогонь довкола Луганського, Лозового і Новолуганського. Загалом у цьому районі противник випустив по оборонних укріпленнях Збройних сил України майже 70 боєприпасів», - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на Донецькому напрямку з 82-мм мінометів та піхотного озброєння окупанти обстріляли захисників Лебединського, а з гранатометів різних видів загарбники вели вогонь у передмісті Авдіївки.

Зазначається, що на інших ключових ділянках оборони впродовж дня було відносно спокійно.

«Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська здійснили 6 обстрілів позицій сил АТО. У відповідь українські військовослужбовці двічі придушували вогневу активність агресора», - додали в штабі.