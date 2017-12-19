Доба в АТО: бойовики посилили вогонь на Світлодарській дузі, застосовують важку артилерію

Протягом минулої доби російсько-терористичні війська 16 разів обстріляли позиції Збройних сил України в районі проведення антитерористичної операції, у більш ніж половині випадків українські військовослужбовці придушували вогневу активність окупантів. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО за 18 грудня.

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У результаті обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений, зазначили у штабі.

Загалом ситуація в районі проведення АТО у вечірній час залишилася складною з тенденцією до загострення. Російсько-окупаційні війська продовжували грубо порушувати Мінські домовленості та застосовували заборонені зразки озброєння, зокрема, міномети і важку артилерію.

На Луганському напрямку, йдеться у зведенні, епіцентром вогневої активності залишилася Світлодарська дуга. Після вчорашнього обстрілу населеного пункту Новолуганське, де окупанти застосували по мирних жителях реактивні системи залпового вогню та випустили щонайменше 40 реактивних снарядів, за темної пори доби обстріли у цьому районі не припинилися.

Зокрема, десять артилерійських снарядів калібру 122 мм впало неподалік Травневого, а близько 20 снарядів 122-го калібру розірвалося біля Гладосового. Також з мінометів різних типів бойовики інтенсивно вели вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО біля Луганського і Лозового. Загалом минулої доби лише у районі цих прифронтових населених пунктів окупантами випущено близько 200 боєприпасів.

На інших ключових ділянках оборони сил АТО у вечірній час було відносно спокійно, наголосили у штабі

Військовослужбовці Збройних Сил України разом із іншими представниками силових відомств продовжують надавати допомогу постраждалим мешканцям Новолуганського. Українські військові медики у перші хвилини після варварського обстрілу російськими найманцями цього населеного пункту стабілізували стан восьми постраждалих, серед яких одна дитина та направили їх до найближчих стаціонарних медзакладів.