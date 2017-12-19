Журналісти привітали бійців АТО з Днем Святого Миколая

13:00, 19 грудня 2017
Війна
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Бійці на передовій нагадують, що в країні досі триває війна.

Журналісти привітали бійців АТО з Днем Святого Миколая / скріншот

Обігрівачі, маскувальні сітки, теплий одяг та ліки. Журналісти програми "Гроші" привітали бійців АТО на передовій з Днем Святого Миколая.

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До ворожих позицій триста метрів. Бійці намагаються не втрачати оптимізму і не хочуть відпускати знімальну групу. До них не так часто приїжджають гості з мирної території України.

Бійці просять від тих, хто живе далеко від передової - поваги і розуміння, та нагадують, що в країні досі триває війна

Репортаж з передової – у сюжеті "Грошей".

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Теги: #День Святого Миколая