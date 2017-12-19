"Ваші люди займаються різаниною населення Донбасу": росіяни не можуть забути запитання кореспондента УНІАН Путіну (відео)

Запитання кореспондента УНІАН про обмін полоненими і позицію Кремля щодо місії ООН на Донбасі увійшло до трійки тих, що найбільш запам'яталися росіянам на нещодавній прес-конференції президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Про це свідчить опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГМ), результати якого є в розпорядженні УНІАН.

«Запитання, що найбільш запам'яталося глядачам, стало звернення Ксенії Собчак щодо конкуренції на виборах і опозиції (про нього згадали 19%)», - йдеться в матеріалах опитування.

У числі тих, що найбільш запам’яталися, і запитання, яке поставив голова ради директорів Мурманського рибокомбінату Михайло Зуб (цю тему згадали 14%). Він запитав про обмеження для компаній-рибопереробників у допуску до інвестиційних квот з вилову водних біоресурсів.

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Третім за популярністю - 8% - стало запитання від кореспондента УНІАН про те, що Росія кинула громадян Росії, які потрапили в полон в Україні і не хоче обмінювати їх на українців, незаконно утримуваних в РФ, а також про абсурдність позиції Кремля щодо місії ООН на Донбасі.

Зі змістом прес-конференції Путіна, що відбулася 14 грудня, за даними ВЦВГМ, знайомі загалом 60% росіян. Соціологи попросили їх назвати запитання президенту і його відповіді, які запам'яталися і сподобалися найбільше.

Зазначається, що на їхньому тлі соціальні теми запам'яталися росіянам менше. Наприклад, 6% респондентів згадали запитання про підвищення пенсійного віку, збільшення пенсій, ще 5% запам'ятали теми про материнський капітал, підтримку сімей.

Всеросійське опитування «ВЦВГМ-Супутник» було проведено 15-17 грудня 2017 року серед 1,8 тисячі респондентів віком від 18 років. Метод опитування - телефонне інтерв'ю, статистична похибка не перевищує 2,5%.

14 грудня кореспондент УНІАН Роман Цимбалюк під час прес-конференції президента РФ Володимира Путіна запитав у нього, чи той займатиме таку ж абсурдну позицію щодо Донбасу. Це питання викликало обурення аудиторії, присутні викрикували "Провокація!".

"Якщо ви все-таки виграєте вибори, можливо, ви будете і далі займати таку абсурдну позицію щодо Донбасу, щодо миротворців... І на практиці, люди ваші, які там вирішують питання, вони і займаються різаниною населення Донбасу...", - запитав український журналіст, чим викликав обурення аудиторії.