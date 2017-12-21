Один - у комі, інший - в реанімації: до Дніпра доправили двох "тяжких" бійців, поранених під Бутівкою (відео)

Із зони АТО до Дніпра доправили двох поранених військовослужбовців. Один із них у вкрай тяжкому стані.

Поранень бійці зазнали під Бутівкою, потрапивши під мінометний обстріл бойовиків. 34-річний боєць із мінно-вибуховими пораненнями голови зараз у комі. Його життя підтримує апарат штучного дихання. Іншому військовому – 47 років. Він перебуває в реанімаційному відділенні, передає 5 канал.

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"В одного пацієнта вкрай тяжке мінно-вибухове поранення голови. Він перебуває на апараті штучної вентиляції легень і його стан вкрай важкий. У іншого пацієнта мінно-вибухове поранення з уламковими ураженнями верхніх та нижніх кінцівок. Один осколок у нього є біля шийних хребців, але, на щастя, цей осколок не призвів до наявності неврологічного дефіциту. Тобто спинний мозок у пацієнта неушкоджений", – повідомив заступник головного лікаря Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова Олександр Толубаєв.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня у лікарні імені Мечникова в Дніпрі помер боєць АТО Дубей Іван Омелянович.