У Кремлі заявили, що російські офіцери можуть повернутися до СЦКК, якщо проти них припиняться "провокації"

У Кремлі заявили, що російські офіцери можуть повернутися до роботи Спільного центру контролю і координації припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), якщо проти них припиняться «провокації».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Дійсно, тема вчора обговорювалася під час телефонної розмови Путіна і Меркель. Як ми і повідомили за підсумками розмови, Путін казав про нашу готовність розглянути таку можливість (повернення до СЦКК - УНІАН), якщо вдасться заручитися розумінням того, що провокаційні дії з боку Києва стосовно наших військових припиняться та їм буде надана можливість і забезпечені умови для виконання своїх функцій», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання про умови повернення росіян до СЦКК.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня у МЗС РФ заявили, що Росія припиняє роботу своїх представників у СЦКК через нібито «напружену морально-психологічну обстановку» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців» до російських військових. Також у МЗС РФ відзначили, що ще однією причиною відкликання офіцерів є введення Україною з 1 січня 2018 року нового порядку в'їзду і перебування громадян Росії. Зокрема, росіяни не хочуть здавати відбитки пальців.

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У МЗС України вважають, що це рішення РФ істотно підриває Мінські угоди.

У Спеціальній моніторингової місії ОБСЄ повідомили, що місця відкликаних із СЦКК російських офіцерів зайняли бойовики.

20 грудня представник України в робочій підгрупі з питань безпеки ТКГ Євген Марчук повідомив, що Росія готова повернути своїх військових до СЦКК за певних умов: «затвердження положення про СЦКК, їхній статус, гарантії безпеки тощо». Пізніше Марчук наголосив на існуванні ризику того, що домовленість в Мінську про «різдвяне перемир'я» може опинитися під загрозою зриву через вихід представників Росії із СЦКК.

За даними прес-служби Кремля, 21 грудня ввечері канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові обговорили умови відновлення роботи СЦКК, а також питання обміну полоненими на Донбасі.