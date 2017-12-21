Вихід Росії з СЦКК загрожує зривом "різдвяного перемир'я" на Донбасі - Марчук

Представник України у робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук заявляє, що домовленість у Мінську про "різдвяне перемир'я" може опинитися під загрозою зриву через вихід представників Росії зі Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК). Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"Думаю, що Росія не піде швидко назад, щоб зберегти своє обличчя. ОБСЄ готова буде збільшити (кількість) своїх спостерігачів на Донбасі, але забезпечити режим тиші не зможе. Є великій ризик, що чергове перемир’я на лінії зіткнення на Донбасі з 23 грудня буде під загрозою. Бо без механізму СЦКК його дуже важко буде реалізувати", - заявив Марчук.

Він зазначив, що коли Росія вирішила вивести своїх офіцерів зі складу СЦКК, то вона "зруйнувала" центр.

Також Марчук підкреслив, що "цим кроком Росія показала, що на перспективу вона не зацікавлена у врегулюванні екстремальних ситуацій уздовж лінії фронту".

"Навіть у середу представник ОРДЛО на засіданні (контактної групи) у Мінську заявив, що у них виникла критична ситуація і не було до кого звернутися", - додав представник України в ТКГ.

"Чим це все викликано? Росія намагалася неодноразово вивести Україну на прямі переговори з ОРДО-ОРЛО, різними способами, закликами та демаршами. Вони також дуже наполягали, щоб в СЦКК включити представників ОРДО-ОРЛО, посилаючись на побутову логіку, що ось самі й домовляйтеся. Це відома спекулятивна формула, і Україна на неї не пішла. Тепер же вони вже декілька днів зробили серйозну ескалацію, обстріли, критичну ситуацію для цивільного населення, і в цей же час виводять з ладу інструмент, через який це можна зупиняти", - зазначив він.

За словами Марчука, влада РФ намагається будь-якими методами домогтися скасування обмежувальних заходів, запроваджених проти неї західними країнами.

"Це стратегічна мета Росії – вивести Україну на переговори з ОРДО-ОРЛО, а далі логіка така, що це громадянська війна, що Росія тут миротворець, а не сторона конфлікту, і тоді, шановні панове, знімайте з нас західні санкції", - підкреслив Марчук.

При цьому він вважає, що в РФ "не розраховували на рішучу реакцію головних світових партнерів" на рішення щодо виведення офіцерів зі складу СЦКК.

"Ще вони не встигли усе зробити до кінця, як із заявою виступив Держдепартамент США, а також Німеччина, Франція – була дуже серйозна негативна реакція", - додав Марчук.

Він також нагадав, що 20 грудня на засіданні ТКГ «представник Росії зробив заяву з приводу СЦКК, пояснив відкликання офіцерів та заявив, що Росія готова повернутися у склад СЦКК за певних умов».

«Фактично Росія зробила цією заявою задній хід», - переконаний Марчук.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня в МЗС РФ заявили, що Росія припиняє роботу свого представництва в СЦКК через «напружену морально-психологічну обстановку» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців» до російських військових.

20 грудня в Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. За підсумками зустрічі стало відомо, що учасники ТКГ і представники контрольованих Росією бойовиків домовились про перемир’я, що має розпочатися з опівночі 23 грудня.

Спецпредставник чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив, що учасники ТКГ виступили за введення дисциплінарних заходів, якщо сторони порушуватимуть "різдвяне перемир'я".